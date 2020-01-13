مسؤول ليبي: المفاوضات انتهت دون اتفاق

وكالات:

صرح حميد الصافي، المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين الاطراف الليبية في موسكو انتهت "دون اتفاق".

قال الصافي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق".

وكان طرفا النزاع في ليبيا، أعلنا وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وانطلقت اليوم الاثنين، المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.