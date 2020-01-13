أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 وفاة السلطان قابوس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مسؤول ليبي: المفاوضات انتهت دون اتفاق

05:43 م الإثنين 13 يناير 2020
مسؤول ليبي: المفاوضات انتهت دون اتفاق

البرلمان الليبي

وكالات:

صرح حميد الصافي، المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين الاطراف الليبية في موسكو انتهت "دون اتفاق".

قال الصافي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق".

وكان طرفا النزاع في ليبيا، أعلنا وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وانطلقت اليوم الاثنين، المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج.

البرلمان الليبي حميد الصافي ليبيا

الخبر التالى:

لافروف: السرّاج وقّع على وثيقة وقف إطلاق النار وحفتر طلب مُهلة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان