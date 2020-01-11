بومبيو يهنئ تساي اينج وين على إعادة انتخابها رئيسة لتايوان

واشنطن - (د ب أ)

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، تساي اينج وين، على إعادة انتخابها رئيسة لتايوان لولاية ثانية.

وقال بومبيو في بيان: " نهنىء أيضا تايوان لإظهارها مرة أخرى قوة نظامها الديمقراطي، والذي يقترن بوجود اقتصاد للسوق الحر ومجتمع مدني نابض بالحياة – وهو ما يجعلها نموذجًا لمنطقة المحيطين الهندي - الهادئ، وقوة للخير في العالم".

وأضاف بومبيو:" إن الشعبين الأمريكي والتايواني ليسوا فقط شركاء - نحن أعضاء في نفس مجتمع الديمقراطيات، وتربطنا قيم سياسية واقتصادية ودولية مشتركة".

وتابع بومبيو قائلا إن واشنطن تشيد بالتزام تساي بالحفاظ على الاستقرار في علاقات تايوان مع الصين "في مواجهة ضغوط شديدة".