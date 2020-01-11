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مقتل شرطي فرنسي دهسا أثناء مداهمة لعصابة سطو

03:13 م السبت 11 يناير 2020
مقتل شرطي فرنسي دهسا أثناء مداهمة لعصابة سطو

الشرطة الفرنسية

ليون- (د ب أ):

لقي شرطي فرنسي حتفه دهسا بسيارة أثناء مشاركته في مداهمة إحدى العصابات.

وذكرت محطة "بي إف إم تي في" الإخبارية اليوم السبت أن الشرطي القتيل، 45 عامًا، كان يشارك في مهمة بإحدى ضواحي مدينة ليون ضد عملية سطو محتملة عندما دهسته عربة توصيل بضائع والحقت به إصابة قاتلة.

وقال كريستوف كاستانيه، وزير الداخلية الفرنسي أثناء افتتاحه جمعية للمواطنين عن الأمن الداخلي، إن سائق الشاحنة صدم الشرطي متعمدا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأوضحت المحطة الإخبارية أن الشرطة الفرنسية ظلت على مدار أشهر تراقب العصابة لاشتباهها في ضلوعها في جرائم سرقة وسطو، وكانت الشرطة حاولت أمس وقف الشاحنة عن طريق سيارتين لكن سائق الشاحنة سار بها مرة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف فدهس الشرطي.

وتم نقل الشرطي إلى أحد المستشفيات حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك اليوم.

مقتل شرطي الشرطة الفرنسية مداهمة عصابة

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