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أمريكا توقف بعض رحلات الطيران العارض إلى كوبا

09:44 م الجمعة 10 يناير 2020
أمريكا توقف بعض رحلات الطيران العارض إلى كوبا

الخطوط الجوية الأمريكية

واشنطن - (دب أ):

علقت الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعض رحلات الطيران العارض مع كوبا في إطار توسيع نطاق العقوبات على السفر الجوي إلى الدولة الجزيرة.

وينطبق الإجراء على جميع رحلات الطيران العارض العامة بين البلدين باستثناء الرحلات الجوية إلى مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إن الولايات المتحدة ستضع حدًا لعدد رحلات الطيران العارض إلى خوسيه مطار مارتي ، دون تقديم تفاصيل.

وتأثرت تسعة مطارات كوبية بالقرار الذي يدخل حيز التطبيق بصورة كاملة خلال 60 يوما.

وقال بومبيو إن بلاده تسعى إلى منع التوسع في رحلات الطيران العارض الخاصة إلى كوبا بعد أن أوقفت واشنطن الخدمة الجوية التجارية إلى مطارات كوبا - باستثناء هافانا - العام الماضي.

مطار خوسيه مارتي كوبا رحلات الطيران الخطوط الأمريكية

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