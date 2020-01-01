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اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في هونج كونج

05:25 م الأربعاء 01 يناير 2020
اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في هونج كونج

اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في هونج كونج

فكتوريا - (أ ش أ):

اشتبكت قوات الشرطة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، مع عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا بالعاصمة فكتوريا ضمن الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ستة أشهر.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن بعض المتظاهرين ألقوا زجاجات المولوتوف وحرقوا وخربوا عددا من البنوك والمحال التجارية، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، ما أدى لإنهاء المظاهرة قبل موعدها.

ونصب بعض المتظاهرينالمتاريس وأشعلوا عددًا من الحرائق، ما أدى إلى المزيد من الاشتباكات.

وكان المتظاهرون قد نظموا، في وقت سابق اليوم، مسيرة سلمية مصرحة من الشرطة، حيث حملوا لافتات تطالب بإجراء انتخابات حرة كاملة في البلاد وفتح تحقيق مستقل في تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، بالإضافة إلى العفو عن نحو 6500 شخص تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات، ثلثهم تقريبا تحت سن العشرين.

وتشهد هونج كونج، التي تعد مركزا ماليا عالميا، اضطرابات عنيفة متزايدة منذ شهر يونيو 2019 للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي.. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت رفضا لقانون يتيح تسليم مطلوبين لبكين، ورغم سحبه لاحقا، إلا أن الحركة توسعت وتحولت إلى معارضة للحكم الصيني للمدينة.

هذا المحتوى من

Asha
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