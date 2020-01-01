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إذاعة فرنسية: وصول مرتزقة سوريين مواليين لتركيا للقتال في ليبيا

05:32 م الأربعاء 01 يناير 2020
إذاعة فرنسية: وصول مرتزقة سوريين مواليين لتركيا للقتال في ليبيا

مطار معيتيقة الدولي

القاهرة- (وكالات):

نقلت إذاعة فرنسا الدولية (آر إف آي) عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، وصول عدد كبير من "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines" وشركة الطيران "Ajniha"، التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

جدير بالذكر أن حكومة السراج نفت وجود مرتزقة سوريين على التراب الليبي، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة، إلا أن نشطاء في ليبيا دحضوا تلك المزاعم ونشروا صورا توثق مكان تصويرها، حيث قالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن، في تصريح للإذاعة الفرنسية، أن 500 مقاتل سوري حطوا بالتراب الليبي، مضيفا أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

مطار معيتيقة المرتزقة سوريا ليبيا تركيا
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