الرئيس النيجيري: لا اسعى لولاية ثالثة

أبوجا- (د ب أ):

أكد الرئيس النيجيري محمدو بوهاري مجددا أنه سوف يترك منصبه في عام 2023، وذلك في رد من جانبه على المخاوف التي أثيرت حول رغبته في تغيير الدستور للسعي إلى ولاية ثالثة في المنصب، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم .

وفاز بوهاري، 77 عاما، بولاية رئاسية ثانية في مارس الماضي، وهي الأخيرة التي يسمح له بها الدستور في أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا.

ومع تزايد التكهنات بالفعل حول من سوف يختاره حزب "مؤتمر جميع التقدميين" الحاكم و"حزب الشعب الديمقراطي" المعارض لخوض المنافسة الانتخابية القادمة، كذَّب بوهاري بشكل متكرر التلميحات بأنه يعتزم المنافسة.

وقال بوهاري في رسالة للنيجيريين بمناسبة العام الجديد نشرت اليوم الأربعاء: " سوف أتنحى في عام 2023، ولن يكون (ترشحي) متاحا في أي انتخابات مستقبلية".

وأضاف بالقول: "لكنني مُصر على مساعدة تعزيز العملية الانتخابية في نيجيريا وعلى مستوى المنطقة".

يشار إلى أن قوانين نيجيريا تجعل من الصعب تعديل الدستور. ويحتاج أي تعديل موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه، وموافقة المجالس النيابية فيما لا يقل عن 24 من إجمالي 36 ولاية في الدولة.