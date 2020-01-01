المتظاهرون في هونج كونج يبدأون العام الجديد بمسيرة حاشدة

هونج كونج- (د ب أ):

بدأ المتظاهرون في هونج كونج العام الجديد بمسيرة حاشدة خيمت عليها أجواء التوتر في وسط المدينة، حيث أظهروا أنهم سيسعون إلى مواصلة الضغط على الحكومة المدعومة من بكين في عام 2020.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء بأن آلاف الأشخاص الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء ويرفعون أيديهم للإشارة إلى المطالب الخمسة التي يريدونها من كاري لام، زعيمة هونج كونج المحاصرة بالمشاكل، بدأوا السير في أنحاء الجزيرة، وهم يحملون لافتات ويلوحون بأعلام الاستقلال الخاصة بالولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج.

وقد قامت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" - التي نظمت بعضا من أكبر التجمعات في هونج كونج على مدار الأشهر الستة الماضية – بتنظيم المسيرة.

واتسمت المسيرة بالسلمية إلى حد كبير حتى وقت متأخر بعد ظهر اليوم.