أمريكا:على المكسيك بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق المهاجرين

واشنطن - (د ب أ)

قال مارك مورجان القائم بأعمال الإدارة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود اليوم الاثنين،إن الحكومة المكسيكية اتخذت خطوات "غير مسبوقة" لوقف تدفق المهاجرين إلى داخل الولايات المتحدة، إلا أنها يجب أن تبذل المزيد من الجهد.

وجاء هذا التصريح بعدما توصلت الدولتان إلى اتفاق في يونيو الماضي أدى إلى نشر 25 ألف جندي مكسيكي لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

كانت الولايات المتحدة قد منحت مهلة للمكسيك لمدة 90 يوما لتحقيق تقدم في خفض تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر أراضيها. وقد انتهت المهلة يوم الخميس الماضي.

وأكد مورجان في مؤتمر صحفي أن المكسيك اتخذت "خطوات مهمة وغير مسبوقة للمساعدة في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية إلى حدودنا"، مضيفا "نريد منهم بذل المزيد من الجهد".

وقال مورجان إنه يتعين على المكسيك أن تستمر في المشاركة وتوسع مشاركتها في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تجبر بعض المهاجرين الطالبين للجوء إلى الولايات المتحدة أن يظلوا في المكسيك إلى أن يتم التعامل مع طلباتهم.

ودعا مورجان المكسيك إلى الإبقاء على جهودها العسكرية لوقف تدفق المهاجرين والاستمرار في العمل مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف القائم بأعمال الإدارة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود إن عدد المهاجرين الذين اعتقلتهم أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية انخفض بدرجة كبيرة إلى 64 ألف شخص في أغسطس الماضي، مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في مايو وبلغ 144 ألف شخص.