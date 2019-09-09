ناشط بارز في هونج كونج يتوجه إلى ألمانيا عقب إطلاق سراحه

هونج كونج – (د ب أ):

أُطلق سراح الناشط الديمقراطي في هونج كونج، جوشوا وونج، اليوم الاثنين بكفالة عقب حوالي 24 ساعة من اعتقاله في مطار المدينة وهو في طريقه إلى ألمانيا بزعم انتهاكه شروط إطلاق سراحه بكفالة.

وجاء اطلاق سراح وونج بعدما قررت محكمة أن شروط الافراج عنه بكفالة تسمح له باتمام عملية السفر التي كانت مقررة وأن اعتقاله ليس له أساس.

وقال وونج، 22 عامًا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يكن من الضروري أن يحتجزونني لمدة 24 ساعة... كان بإمكانهم الإفراج عني عقب ظهر أمس".

ومن المقرر أن يشارك وونج في حفل من تنظيم صحيفة "بيلد" الألمانية مساء اليوم في مطعم البرلمان الألماني (بوندستاج).

وتم اعتقال وونج نهاية أغسطس الماضي لبضع ساعات والإفراج عنه بكفالة. ويواجه وونج مثل زميلته الناشطة أجنيس تشو اتهامات بتنظيم تجمع غير قانوني في هونج كونج في 21 يونيو الماضي والمشاركة فيه وتحريض آخرين على المشاركة فيه.

ومنذ 9 يونيو الماضي تشهد هونج كونج، التي تتمتع بحكم ذاتي في الصين، احتجاجات ينتهي بعضها بمصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتخشى الحركة الاحتجاجية من تزايد نفوذ الحكومة المركزية الصينية في هونج كونج. ويطالب المحتجون بتحقيق مستقل في عنف الشرطة خلال الاحتجاجات.