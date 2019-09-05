بريطانيا تعرب عن قلقها من خطة إيران لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي

لندن - (أ ش أ(

أعربت الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ حيال خطة إيران لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية البريطانية - في بيان أوردته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الخميس/ - إن الخطة الإيرانية مثيرة للخيبة لأنها تأتي في وقت تعمل فيه أطراف دولية على خفض التوتر مع طهران.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلنت فيه طهران أنها ستبلغ الاتحاد الأوروبي رسميا خلال الساعات المقبلة بقرار خفض الالتزام بالاتفاق النووي.