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    مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال إندونيسيا

    07:45 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال إندونيسيا

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (أ ش أ):

    أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين ، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم "مالوكو" شرق إندونيسيا مؤخراً، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.

    وأكدت الخارجية في البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إندونيسيا في ذلك الموقف، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

    كما عبرت عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.

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    وزارة الخارجية المصرية زلزال إندونيسيا إندونيسيا

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