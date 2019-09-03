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    احتكاك وتشابك أرضى بين طائرتين في أكبر مطارات العاصمة الروسية

    05:48 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    احتكاك وتشابك أرضى بين طائرتين في أكبر مطارات العاصمة الروسية

    مطار شيريميتفو

    موسكو - (د ب أ):

    وقع احتكاك وتشابك على الأرض بين طائرتى ركاب في أكبر مطارات العاصمة الروسية موسكو.

    وذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الثلاثاء أن طرف جناح إحدى الطائرات احتك وتشابك مع طرف جناح طائرة أخرى وهما في طريقهما إلى مدرج الإقلاع في مطار شيريميتفو، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات .

    وأظهرت الصور كيف تشابك الجناح الأيسر لإحدى الطائرتين مع الجناح الأيمن للطائرة الأخرى وتسبب ذلك في وقوع أضرار ووقع على الأرض بعض الحطام.

    وكانت إحدى الطائرتين في طريقها إلى بكين فيما كانت الطائرة الأخرى خالية من الركاب.

    واضطر ركاب طائرة شركة ايروفلوت الروسية وهي من طراز ايرباص ايه330-300 إلى النزول وركوب طائرة بديلة.

    موسكو مطارات العاصمة الروسية مطار شيريميتفو
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