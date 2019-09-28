إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية شرقي القدس

القدس - (د ب أ):

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في محيط جامعة أبو ديس شرقي مدينة القدس.

ونقلت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال داهمت البلدة، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة إحداث ثغرة في الجدار العنصري الممتد على أراضي المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال وامتدت إلى محيط جامعة القدس ومدخل بلدة السواحرة الشرقية".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين والمنازل خلال المواجهات، ما أدى الى إصابة عدد من الشبان الذين تصدوا للاحتلال بحالات اختناق".

وحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، ثمانية مواطنين من بلدات دورا وديرسامت واذنا وصوريف في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق الوكالة، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.