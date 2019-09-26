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    المسماري: على المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب

    11:43 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    المسماري: على المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب

    اللواء أحمد المسماري

    طرابلس - (أ ش أ)

    قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم /الخميس/ إن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا تقاتل مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش في معركة طرابلس، مشددا على ضرورة تأييد المجتمع الدولي، الجيش الوطني الليبي في معركته على الإرهاب.

    وأوضح المسماري - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "أن ضباطا أتراكا يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات الإرهابية في ليبيا"، مضيفا "قدمنا أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس ضد الجماعات المتطرفة، وعلى المجتمع الدولي أن يقول كلمته".

    وقال المسماري "نشهد مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، وهناك وعي دولي أكبر بأن الإرهاب في ليبيا يهدد الأمن العالمي"، مضيفا "نحن في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة، على المجتمع الدولي تأييد الجيش الوطني الليبي في المعركة على الإرهاب".

    وعبر المساري عن أمله في أن يؤكد اجتماع نيويورك - حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة - ضرورة الفصل بين المسار السياسي في ليبيا وبين المعركة ضد الجماعات، مؤكدا ضرورة وضع توصيف حقيقي للوضع في ليبيا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    أحمد المسماري الإرهاب الجيش الليبي

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