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    رئيس الوزراء البريطاني: فرصة التوصل إلى اتفاقية بشأن "بريكست" تزداد

    08:27 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء البريطاني: فرصة التوصل إلى اتفاقية بشأن "بريكست" تزداد

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    لندن - (أ ش أ)

    قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في خطاب له اليوم/الاثنين/، بالعاصمة لندن عقب اجتماع الوزراء، إن الفرصة حول التوصل إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول قضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" تزداد.

    وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه يتحدث واثقًا من "تقدم بريكست"، داعيًا النواب في برلمان بلاده إلى التصويت "مع الحكومة" وضد مشروع زعيم المعارضة جيرمي كوربين حول "التأجيل غير الهادف" بريكست.

    وأوضح جونسون أن بلاده لن تقبل أي محاولة للتنصل من الوعود السابقة، مشيرًا إلى أن لندن لن تطلب من بروكسل تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مضيفاً "اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاقية بشأن بريكست".

    وقال جونسون إن لندن سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل "دون تأخير"، مؤكدًا "لن أدعو لانتخابات" وسنستمر بأجندتنا الحالية.

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    بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بريكست الاتحاد الأوروبي

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