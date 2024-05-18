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إيران تدين الهجوم الإرهابي على السياح الأجانب في أفغانستان

10:12 ص السبت 18 مايو 2024

إيران

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طهران- (د ب أ)

أدانت إيران اليوم السبت، العمل الإرهابي الذي استهدف سياحا أجانب ومواطنين في أفغانستان .

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ،بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

كان الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني قد أفاد أمس الجمعة بـ " قتل أفغاني وثلاثة أجانب وأُصيب أربعة أجانب وثلاثة أفغان آخرين في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه وسط أفغانستان".

وأشار إلى أن القوات الأمنية أوقفت أربعة مشتبه بهم، دون أن يحدد ما إذا كان أكثر من شخص قد أطلقوا النار على المدنيين

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.


إيران طهران أفغانستان وزارة الخارجية الايرانية
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