وزير الدفاع الإيراني ينفي تورط بلاده في هجوم أرامكو

القاهرة- (مصراوي):

نفى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، تورّط إيران في الهجوم على مُنشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، قائلًا إن "القضية واضحة للغاية وهي وجود حرب بين اليمن والسعودية"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف حاتمي أن "أحد طرفي الصراع هو اليمن الذي اعلن بصراحة أنه قام بتلك الضربة(الحوثيون). ومنطق الأمر واضح وهو أن اليمن يتعرض منذ سنوات لقصف عنيف وتعرض للكثير من الخسائر، وكذلك اوضاعه واضحة تمامًا نتيجة الحصار الذي فرضوه عليه".

وأشار إلى تنفيذ الحوثيين هجمات ضد أهداف سعودية وإماراتية خلال العامين الماضيين، بصواريخ بلغت مداها 1200 كيلومتر.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة والسعودية حدّدتا بـ"بدرجة احتمال كبير" المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

وأشار المسؤول- الذي لم تُسمه الشبكة الأمريكية- إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

كان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت، واستهدف مُنشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية؛ هما "بقيق"، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، و"خريص" المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق المملكة، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

وتسبب الهجوم في توقّف حوالي 50 بالمائة من إنتاج أرامكو بشكل مؤقت، لكنه لم يؤثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين، بحسب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وحمّلت واشنطن طهران المسؤولية، لكن إيران قالت إن هذه الاتهامات "بدون أي دليل"، وانتقدت تجاهلها لإعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهبة الاستعداد للرد على الهجوم، وأجاز استخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق. كما حذّرت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونوا من استعداد بلادها للتحرك في حال أي هجوم إيراني على السعودية.

ويُعد هذا ثالث هجوم خلال 5 أشهر يتسبب في نشوب حريق بمُنشآت تابعة للشركة. ففي مايو الماضي، وقع هجوم محدود بطائرات مُسيّرة مُفخّخة استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لأرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض، ووصفته المملكة بـ"الجبان والإرهابي والتخريبي".