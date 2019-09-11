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    روسيا تحذر من نية نتنياهو ضم غور الأردن

    08:11 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    روسيا تحذر من نية نتنياهو ضم غور الأردن

    بنيامين نتنياهو

    موسكو - (د ب أ)

    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم وادي (غور) الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض آمال السلام.

    وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء:"لفت انتباه موسكو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن نيته مد سيادة إسرائيل إلى وادي الأردن، وهو التصريح الذي أثار رد فعل سلبيًا حادًا في العالم العربي. نعرب عن قلقنا إزاء خطط القيادة الإسرائيلية، والتي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى تصعيد حاد في التوتر في المنطقة، وتقويض لآمال السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب".

    كان نتنياهو قد قال أمس الثلاثاء إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن بالضفة الغربية، إذا ما فاز في انتخابات الأسبوع المقبل.

    كان نتنياهو قد اعرب في شهر نيسان/ابريل الماضي ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

    بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية الروسية موسكو الأردن

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