روسيا تحذر من نية نتنياهو ضم غور الأردن

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم وادي (غور) الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض آمال السلام.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء:"لفت انتباه موسكو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن نيته مد سيادة إسرائيل إلى وادي الأردن، وهو التصريح الذي أثار رد فعل سلبيًا حادًا في العالم العربي. نعرب عن قلقنا إزاء خطط القيادة الإسرائيلية، والتي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى تصعيد حاد في التوتر في المنطقة، وتقويض لآمال السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب".

كان نتنياهو قد قال أمس الثلاثاء إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن بالضفة الغربية، إذا ما فاز في انتخابات الأسبوع المقبل.

كان نتنياهو قد اعرب في شهر نيسان/ابريل الماضي ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل.