"إذلال وطني".. سياسي إسرائيلي يعلق على فيديو هروب نتنياهو

القاهرة – مصراوي:

اعتبر رئيس حزب "اليمين الجديد" ووزير التعليم الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أن هروب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو من منصة حملته الانتخابية بسبب صواريخ أطلقت من غزة، هو "إذلال وطني".

وكتب بينيت عبر حسابه بموقع تويتر بعد وقت قصير من انتشار مقاطع فيديو هروب نتنياهو من حملته في أشدود: "إخلاء رئيس الوزراء من على المنصبة في منتصف كلمته إذلال وطني. هماس لم تعد تخشى إسرائيل".

انتشرت مقاطع فيديو أظهرت هروب نتنياهو من المنصبة خلال فعالية انتخابية في أشدود، وذلك بعد دوي صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وظهر بالمقطع مجموعة من حراس نتنياهو بجواره، على المنصة ويطالبونه بإخلائها.

وعقب عودته بعد انتهاء الخطر، قال نتنياهو إن حركة حماس أطلقت صواريخها لأنها "لا تريدنا هنا".

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت انطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق 5 صواريخ من القطاع.

يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية تجرى في 17 من الشهر الجاري.