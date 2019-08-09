مقتل 8 أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في فيتنام

هانوي- (د ب أ):

ذكرت السلطات الفيتنامية اليوم الجمعة أن فيضانات مفاجئة قتلت ثمانية أشخاص في المنطقة الجنوبية من وسط البلاد.

وأفادت اللجنة التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية بأن الأشخاص الثمانية لقوا حتفهم خلال يومي الأربعاء والخميس في خمسة أقاليم بالمنطقة الجبلية في البلاد.

وغمرت المياه أكثر من 1435 منزلا وعشرة آلاف و199 هكتارا من الأراضي المزروعة بمحاصيل، ومعظمها في إقليم لام دونج.

وشهدت أجزاء بالمنطقة هطول أمطار بلغ منسوبها 300 ملليمتر بين يومي الإثنين والخميس.

وتم إجلاء نحو 220 أسرة يوم الخميس في إقليم داك نونج وسط مخاوف من إمكانية انهيار سد داك لار لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على مدار اليوم الجمعة قبل أن تبدأ في الانحسار غدا السبت.

وتعد الفيضانات المميتة شائعة في فيتنام. وتقول اللجنة التوجيهية للوقاية من الكوارث الطبيعية إن أكثر من 181 شخصا لقوا حتفهم بسبب كوارث طبيعية خلال العام الماضي.