رئيس وزراء باكستان: لا نريد أن نخوض حربًا مع الهند

إسلام آباد - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده لا تريد أن تخوض حربًا مع جارتها الهند، مشيرًا إلى أن إسلام آباد سترد ردًا مناسبًا إذا ما أجبرتها نيودلهي على ذلك.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، أن خان قال - خلال لقائه عددًا من الصحفيين اليوم الخميس - أن باكستان سترفع قضية العنف الهندي ضد الكشميريين إلى الأمم المتحدة، وأنه سيتم إطلاع المجتمع الدولي على خطط نيودلهي لتغيير التركيبة السكانية لكشمير.

وأشار خان إلى أنه دائمًا ما يتحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن السلام، مضيفًا أن الهند يمكنها اللجوء إلى أي إجراء لتحويل الانتباه عن الوضع في كشمير.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت قبل أيام وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لإقليم كشمير، ما أجج التوتر بين الهند وباكستان، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين.