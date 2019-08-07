بريطانيا تعبّر عن قلقها جراء الوضع في إقليم كشمير

لندن - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه عبّر عن قلقه لنظيره الهندي سوبراهمانيام جياشانكار من الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ عن راب قوله: "تحدثت مع وزير الخارجية الهندي، عبّرنا عن بعض من بواعث قلقنا بشأن الوضع، ودعونا للهدوء، لكن كانت لدينا أيضًا قراءة واضحة للوضع من منظور الحكومة الهندية".

وينقسم إقليم كشمير (الواقع في جبال الهيمالايا) بين الهند (التي تدير وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة حول مدينة جامو معظم سكانها من الهندوس) وباكستان (التي تسيطر على قطاع من الأراضي في غرب الإقليم) والصين (التي تدير منطقة أراضٍ على ارتفاع عالٍ يقطنها عدد قليل من السكان في الشمال).

وتعتبر منطقة "جامو وكشمير" الولاية الوحيدة ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، وفي الوقت ذاته، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار.