إيران تهدد بالخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

طهران - (د ب أ):

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

وقال ظريف في تصريح له اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن امريكا هي السبب وراء كل التوترات وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.

وأضاف "لقد قلنا إنه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة سنقوم نحن أيضا بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة وبطبيعة الحال فإن جميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاق النووي".

وأشار إلى طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة "4+1" لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران.

وقال إن هذا الموضوع هو من صلاحيات الجمهورية الإسلامية لتتخذ القرار بشأنه، ومن المؤكد أنه لو لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة (الثالثة) في سياق الإجراءات السابقة.

كانت إيران قد اتخذت خطوتين لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.

وهاتان الخطوتان هما زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهي 67ر3%وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة وهى 300كيلوجرام.