أمريكا تفرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا

واشنطن - (دب أ):

فرضت الولايات المتحدة جولة عقوبات جديدة على روسيا لاستخدامها عنصر غاز أعصاب في تنفيذ محاولة اغتيال العام الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن العقوبات الإضافية سوف تحظر على البنوك الأمريكية المشاركة في إصدار ديون سيادية روسية.

وتضمنت الرسالة أن سريان العقوبات سيبدأ مع نشر إشعار في السجل الفيدرالي (الصحيفة الرسمية للحكومة الفيدرالية الأمريكية) يوم 19 من الشهر الجاري أو نحو ذلك، وأنه سيظل ساريا لمدة 12 شهرا على الأقل.

وتشمل العقوبات أيضا معارضة الولايات المتحدة تمديد أجل سداد الديون، أو تقديم المساعدات الفنية أو المالية لروسيا من جانب المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن إضافة قيود على تراخيص التصدير لقائمة السلع والتكنولوجيا التي تتحكم فيها وزارة التجارة.

وقالت "بلومبرج" إن هذه الجولة من العقوبات تمثل أحدث خطوة لمعاقبة روسيا على استخدامها المزعوم لغاز" نوفيتشوك" فى محاولة اغتيال عميل المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بريطانيا العام الماضي.