مقتل 9 من أفراد الشرطة في اشتباكات مع مسلحين من طالبان شمالي أفغانستان

كابول- (د ب أ):

صرح مسؤول أفغاني اليوم الثلاثاء بأن تسعة عناصر من قوات أمنية محلية لقوا حتفهم في اشتباكات مع مسلحين من حركة طالبان بإقليم جوزجان، شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم فريدون أنيق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ما لا يقل عن سبعة آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة فايز آباد، وبدأت في الثامنة من مساء أمس بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) واستمرت لأكثر من ثماني ساعات.

وأضاف أنيق أن هدف مسلحي طالبان كان السيطرة على نقاط أمنية في المنطقة، إلا أنهم لم ينجحوا.

ووقع الهجوم رغم المفاوضات المتواصلة بين الولايات المتحدة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعقد الجانبان لقاءات منذ منتصف العام الماضي في مسعى للتوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأفغان منذ الغزو الأمريكي الأول في 2001 .

ولا يزال العشرات من قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان يلقون حتفهم في معارك تندلع بصورة يومية رغم محادثات السلام، كما اضطر أكثر من 223 ألفا و500 مدني للفرار عن ديارهم بسبب العنف منذ بداية العام.