رئيس المفوضية الأوروبية يونكر يستأنف عمله بعد الخضوع لجراحة طارئة

بروكسل- (د ب أ):

عاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الثلاثاء ليستأنف عمله بعد الخضوع لجراحة طارئة في المرارة.

وقالت المتحدثة باسمه مينا ادريفا إن من أول مهامه كان إجراء اتصال هاتفي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ومن المتوقع أن يزور ديفيد فروست المفاوض البريطاني بشأن الخروج من الاتحاد بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المفوضية أن يونكر اضطر إلى قطع إجازته الصيفية والعودة إلى وطنه لوكسمبورج من أجل الجراحة وأوضحت أنه لن يتمكن من المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع في مدينة بياريتز الفرنسية.

وترأس يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج الأسبق، المفوضية الأوربية منذ عام 2014. وينتهي تفويضه في 31 أكتوبر المقبل حيث ستتولى المنصب وزيرة الدفاع الألمانية أرزولا فون دير لاين.