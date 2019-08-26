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    الجبير: السعودية تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

    11:39 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
    الجبير: السعودية تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    الرياض- (د ب أ):

    أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

    وقال الجبير على حسابه بتويتر، الاثنين، إن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

    وأضاف: "يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن ندخر جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق".

    وأكد الجبير أن "السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم".

    عادل الجبير مجلس الوزراء السعودي السعودية إيران

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