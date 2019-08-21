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    المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان بريكست في برلين

    08:58 م الأربعاء 21 أغسطس 2019
    المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان بريكست في برلين

    أنجيلا ميركل وبوريس جونسون

    برلين - (أ ش أ)

    التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء، لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وفى الموتمر الصحفى المشترك

    وقالت ميركل - في مؤتمر صحفي اليوم - إن لقائها مع رئيس وزراء بريطانيا اتسم بالصداقة، قائلة "الهدف الآن هو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي حتى تظل العلاقات الجيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد وألمانيا ممكنة"، مطالبة بمنح مزيد من الوقت لتحقيق ذلك.

    وأشارت ميركل إلى توافق الرؤى بين بريطانيا والاتحاد الأوربي في عديد من القضايا فيما يخص إيران وليبيا وسوريا وروسيا، موضحة أن نقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لازال يتم مناقشته.

    بدوره، عبر بوريس جونسون رغبته في خروج عن طريق التفاوض، مؤكدًا أهمية العلاقات الأنجلو-ألمانية وأوجه التشابه والتوافق فى الرؤى بين البلدين.

    وأضاف أن هناك فرصة جيدة لبريكست منظم، شريطة أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن بعض شروطه .

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