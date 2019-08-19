أفغانستان تشهد مرور 100 عام على استقلالها

كابول- (د ب أ):

تشهد أفغانستان، اليوم الاثنين، مرور 100 عام على استقلالها عن بريطانيا، في ظل سحابة من الحزن الذي يخيم على البلاد بسبب التفجير الانتحاري الذي وقع في حفل زفاف في مطلع الأسبوع الجاري، وأسفر عن مقتل 63 شخصا.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في قصر دار الأمان -وهو مبنى أعيد بناؤه تقريبا بعد أن دُمر خلال عدة حروب- إن أوجه الاحتفال، التي تتضمن إعادة فتح القصر، تم تأجيلها احتراما لضحايا التفجير الذي وقع مساء أمس الاول السبت.

ووقع التفجير الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنه، وهو الأكثر دموية في المدينة حتى الآن خلال العام الجاري، وأدى أيضا إلى إصابة 182 مدنيا، على طريق دار الأمان، حيث تضاء الشوارع حاليا خلال الليل بالأضواء الملونة، للاحتفال بمرور مئة عام على استقلال أفغانستان.

وقال غني إن حكومته ملتزمة بالقضاء على مخابئ الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد وتدميرها.

ومع ذلك، أقيمت الاحتفالات في العديد من الأقاليم.

يذكر أن البريطانيين قادوا ثلاثة حروب لجعل أفغانستان تحت سيطرتهم، وبالتالي وقف توسع الإمبراطورية الروسية جنوبا.