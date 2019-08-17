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    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة

    01:01 ص السبت 17 أغسطس 2019
    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على قطاع غزة

    المقاتلات الإسرائيلية

    غزة- أ ش أ:

    ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن الطيران الإسرائيلي شن الليلة غارة جوية على قطاع غزة كرد على صواريخ أطلقت على جنوب إسرائيل من القطاع في وقت سابق اليوم والتي جاءت في أعقاب إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع.

    وأوردت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة استهدفت مواقع مختلفة في قطاع غزة ليلة الجمعة، ويُزعم أن موقعًا تابعًا لحركة حماس في حي التفاح بمدينة غزة قد أصيب بصاروخ، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية فلسطينية نقلا عن مصادر تقول بأن مدينتي جباليا وخان يونس كانتا مستهدفتين.​

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    المقاتلات الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غارة جوية

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