  • عاجل:"حار رطب".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    التحالف يكشف كواليس مقتل شقيق زعيم الحوثي: خيانة داخلية

    09:23 م الأحد 11 أغسطس 2019
    التحالف يكشف كواليس مقتل شقيق زعيم الحوثي: خيانة داخلية

    إبراهيم الحوثي

    القاهرة – مصراوي:

    كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن كواليس مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الحوثية.

    وأعلن التحالف في بيان نشره موقع "العربية نت"، الأحد، أن خلافات بين قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية وراء مقتل شقيق زعيم الميليشيات.

    وأضاف التحالف العربي، أن القيادات الحوثية "الإرهابية" دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات قتل وسحل، لافتًا إلى أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقلهم في حي حدة بصنعاء.

    وأوضح أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيا تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة.

    وكانت الميليشيا الموالية لإيران أعلنت في وقت سابق من الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين.

    ويعتبر إبراهيم أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

    التحالف العربي اليمن ابراهيم الحوثي عبد الملك الحوثي

    الخبر التالى:

    رئيس البرلمان العربي يُدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان