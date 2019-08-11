التحالف يكشف كواليس مقتل شقيق زعيم الحوثي: خيانة داخلية

القاهرة – مصراوي:

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن كواليس مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الحوثية.

وأعلن التحالف في بيان نشره موقع "العربية نت"، الأحد، أن خلافات بين قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية وراء مقتل شقيق زعيم الميليشيات.

وأضاف التحالف العربي، أن القيادات الحوثية "الإرهابية" دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات قتل وسحل، لافتًا إلى أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقلهم في حي حدة بصنعاء.

وأوضح أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيا تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة.

وكانت الميليشيا الموالية لإيران أعلنت في وقت سابق من الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين.

ويعتبر إبراهيم أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.