حول العالم في 24 ساعة: الجيش الليبي يدمر غرفة تحكم بالطائرات المسيرة بطرابلس

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية.