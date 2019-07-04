حول العالم في 24 ساعة: الجيش الليبي يدمر غرفة تحكم بالطائرات المسيرة بطرابلس
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية.
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