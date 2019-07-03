مقتل مسؤول أمني و3 من مرافقيه في اشتباكات مع مسلحين شرقي اليمن

صنعاء - (د ب أ):

قُتل مسؤول أمني يمني رفيع المستوى و ثلاثة من مرافقيه اليوم الأربعاء، في اشتباكات مع مسلحين بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي مقرب من السلطات الأمنية طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن المقدم مجاهد مبخوت الشريف نائب مدير أمن مدينة مأرب، قُتل مع ثلاثة من مرافقيه، باشتباكات مع مسلحين من قبيلة الأشراف في ضواحي المدينة.

وأضاف أن" قوات الأمن أرسلت تعزيزات لمواقعها بضواحي المدينة التي يتواجد فيه مسلحون قبليون من قبيلة الأشراف، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين".

وأضاف أن المواجهات ما زالت مستمرة بشكل متقطع، وأنها أدت أيضا إلى سقوط قتلى وجرحى وأسرى من المسلحين، لم يتسن معرفة عددهم على الفور.

ولفت إلى أن مواجهات اليوم، جاءت بعد يوم من اشتباكات مسلحة من الطرفين أدت إلى مقتل جنديين من الأمن الذي قام بتعزيز مواقعه في المنطقة من أجل القبض على المتهمين بقتل الجنديين.

ولم يصدر على الفور أي بيان أو تعليق رسمي من قبل السلطات الأمنية بالمحافظة حول المواجهات.

وتخضع مدينة مأرب(مركز المحافظة)، لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتعتبر واحدة من المدن المكتظة بالسكان والنازحين، وتوصف بأنها تشهد حالة أمنية نسبية مقارنة بالعديد من المدن الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

ويشهد اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام حربا عنيفة بين القوات الحكومية المسنودة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.