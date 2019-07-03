  • عاجل:بالفيديو: لحظة وصول سيرخيو راموس مدينة الغردقة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    إصابة العشرات خلال احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي في إسرائيل

    12:04 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    إصابة العشرات خلال احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي في إسرائيل

    احتجاجات على مقتل شاب إثيوبي في إسرائيل

    تل أبيب - (د ب أ):

    أعلنت السلطات في إسرائيل اليوم الأربعاء إصابة العشرات خلال مظاهرات خرجت الليلة الماضية احتجاجا على مقتل شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية على يد شرطي خارج الخدمة.

    ووفقا لخدمات الطوارئ الإسرائيلية فقد أصيب ما لا يقل عن 147 شخصا، بينهم 111 من الشرطة. وجرى أيضا توقيف 136 شخصا.

    وتسببت الاحتجاجات التي اندلعت عقب دفن الشاب أمس في حدوث اختناقات مرورية واسعة. وقام المحتجون بإضرام النار في إطارات السيارات وإغلاق الطرق ورشق الشرطة بالحجارة. ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية فقد شارك في الاحتجاجات نحو 60 ألف شخص.

    وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تفهمهما لغضب المحتجين وأعربا عن تعاطفهما مع الضحية، إلا أنهما طالبا بالهدوء والحوار من أجل احتواء الموقف.

    وتقول السلطات الإسرائيلية إن الشرطي الذي تسبب في مقتل الشاب قيد الإقامة الجبرية ويجري التحقيق معه.

    ووفقا لوسائل الإعلام، فإن ضابط شرطة خارج الخدمة تدخل بين مجموعة من الأشخاص كانوا يتشاجرون، وقامت المجموعة لاحقا برشقه بالحجارة. وزعم الضابط أنه أطلق النار لأنه كان يخشى على حياته، إلا أن شهود العيان أكدوا أنه لم يكن معرضا لأي خطر.

    ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، نهاية 2017، فقد بلغ عدد اليهود من أصل إثيوبي الذين يعيشون في إسرائيل نحو 149 ألفا من بين ثمانية ملايين نسمة يعيشون في إسرائيل.

    ويشكو كثيرون منهم من التعرض للتمييز عند البحث عن عمل أو منازل، كما يشكون من فجوات في الدخل ومستوى التعليم بالمقارنة بشرائح أخرى في المجتمع الإسرائيلي.

    إسرائيل مقتل شاب بنيامين نتنياهو احتجاجات في إسرائيل

    الخبر التالى:

    باكستان ترحب بتصنيف أمريكا جماعة "جيش تحرير بلوشستان" بأنه منظمة إرهابية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان