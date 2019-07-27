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    الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس

    10:36 ص السبت 27 يوليو 2019
    الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس

    الجيش الوطني الليبي

    طرابلس – (أ ش أ):

    أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت سيطرته على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس.

    وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية أن الجيش الليبي يخوض حاليا اشتباكات مع المسلحين في عدة محاور بالقرب من "كوبري الفروسية" ومعسكر حمزة ومشروع الدوائر.

    وكان طيران الجيش الوطني الليبي قد استهدف فجر اليوم السبت لأول مرة مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة .

    وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي، لأجل انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في هذا البلد.

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    الجيش الليبي طرابلس حكومة الوفاق سرت

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