نصرالله ينفي ادعاءات الاحتلال عن نقل "حزب الله" سلاحًا عبر مرفأ بيروت ومطاره

بيروت - (د ب أ):

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله مساء اليوم الجمعة "ادعاءات" مندوب إسرائيل في مجلس الأمن عن نقل الحزب سلاحاً عبر مرفأ بيروت ومطاره.

وقال نصرالله في كلمة له خلال احتفال نظمه الحزب بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مؤسسة "جهاد البناء" "أنفي نفياً قاطعاً ما ادعاه مندوب إسرائيل أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل السلاح الى لبنان، وكلامه هو مقدمات لفرض وصاية على المرفأ والمطار".

وأضاف "في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك مسؤولية وطنية ولا يجوز تعريض المرفأ نتيجة هذا الكلام".

يذكر أن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون كان قد اتهم إيران بأنها تنقل معدات إلى "حزب الله" عن طريق ميناء بيروت، وأنه يتم شحن المعدات العسكرية جوا من مطار دمشق إلى مطار بيروت وبحرا عن طريق ميناء بيروت.

وردت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدللي على دانون، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية للبنية التحتية اللبنانية.

وعلى الصعيد الفلسطيني، نوه نصرالله بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية "بوقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي" مضيفاً إنّ "ما يقلق إسرائيل هو وقف التنسيق الأمني، وهذا السلاح موجود بيد السلطة الفلسطينية وعليها استخدامه لوقف هدم المنازل".

ونفى نصرالله الاتهامات التي طالت "حزب الله" بتحريض الفلسطينيين على التظاهر في المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضاً لقرار وزارة العمل واصفاً الأمر بـ "المعيب وغير الأخلاقي".

ودعا إلى "الهدوء ومعالجة موضوع عمل اللاجئين الفلسطينيين بهدوء" ،مضيفاً "نحن دعونا الى حوار، هذا الموضوع يجب أن يعالج بعيداً عن المزايدات".

ورأى أن "هناك فرق بين العامل الأجنبي والعامل الفلسطيني، أولا لأن الفلسطيني ليس له بلد ليذهب اليه ويعمل داخله وهو لاجئ منذ سنوات طويلة".

وانتقد نصرالله ما يقال عن أن "حزب الله يحكم لبنان ويسيطر على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والجيش وإدارات الدولة، مضيفاً "هذه أكبر كذبة في تاريخ لبنان".