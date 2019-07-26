  • عاجل:بالتفاصيل والدرجات.. هل يشهد "السبت" تغيرًا في الطقس؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    انقلاب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق جاوك في بحر البلطيق

    09:13 م الجمعة 26 يوليه 2019
    انقلاب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق جاوك في بحر البلطيق

    أرشيفية

    فوستروف(ألمانيا) - (د ب أ):

    انقلب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق يوأخيم جاوك بعد ظهر اليوم الجمعة في ساحل مدينة فوستروف المطلة على بحر البلطيق.

    وأكدت هيئة مكافحة الجريمة أن الرئيس السابق/79 عاما/ جرى انتشاله من الماء وذكرت متحدثة باسم الهيئة أن " السيد جاوك لم يصب وبخير".

    وقام قارب الإنقاذ "بارش" بانتشال جاوك، واستعانت السلطات في عملية الإنقاذ بقوات الإطفاء المحلية ومروحية، وأكدت الهيئة أن فرقة الحماية التابعة لجاوك كانت متواجدة على الشاطئ.

    يذكر أن جاوك من مواليد مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق وشب في مدينة فوستروف، وشغل القس السابق منصب رئيس الألماني على مدار خمسة أعوام (2012-2017).

    مركب شراعي بحر البلطيق فوستروف غرق مركب

    الخبر التالى:

    ترامب يصف قرار فرنسا فرض ضرائب على شركات إنترنت أمريكية بـ"الأحمق"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان