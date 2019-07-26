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    استياء روسي من عرقلة واشنطن مشاركة لاعبيها في المباريات الكبرى

    09:23 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    استياء روسي من عرقلة واشنطن مشاركة لاعبيها في المباريات الكبرى

    السفارة الروسية في الولايات المتحدة

    موسكو - (أ ش أ):

    أعربت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عن استياء موسكو بسبب عرقلة واشنطن مشاركة الرياضيين الروس في المباريات الكبرى، برفض منحهم تأشيرات دخول.

    وذكرت السفارة الروسية في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " أن لاعبة التنس الروسية الشهيرة سفيتلانا كوزنتسوفا، التي كان من المفترض أن تشارك في بطولة سيتي المفتوحة، أصبحت الضحية الثانية لـ "الإجراءات الإدارية العالقة"، عندما رفضت الولايات المتحدة منحها تأشيرة دخول".

    وكتبت لاعبة التنس الروسية الشهيرة سفيتلانا كوزنتسوفا، في وقت سابق على موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي، أنها لن تستطيع المشاركة في بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، لأنه تم رفض منحها تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

    وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قد أعلن في وقت سابق أن الجانب الأمريكي هو من يشن حرب التأشيرات ضد الدبلوماسيين الروس، مؤكداً أن الجانبين يعانيان من هذا الصدد.

    يشار إلى أن الولايات المتحدة ترفض في كثير من الأحيان منح تأشيرات دخول للعديد من الدبلوماسيين والرياضيين الروس.

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    الولايات المتحدة السفارة الروسية واشنطن روسيا

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