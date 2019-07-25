السماح لبحارة الناقلة الروسية المحتجزة في أوكرانيا بالعودة إلى ديارهم

كييف - (د ب أ):

قالت السفارة الروسية في كييف اليوم الخميس، إن البحارة الروس الذين كانوا على متن ناقلة احتجزتها أوكرانيا سيسمح لهم بالعودة إلى وطنهم.

وقال ممثل السفارة الذي لم يكشف عن اسمه في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء :" الطاقم سيعود إلى الوطن ، وستبقى السفينة في إزميل."

وتم احتجاز الناقلة الروسية أمس الأربعاء في مدينة إزميل الساحلية جنوب غربي أوكرانيا على نهر الدانوب، بالقرب من البحر الأسود، بدعوى أنها ساعدت روسيا في اشتباك بحري مع أوكرانيا العام الماضي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي في أوكرانيا في بيان اليوم الخميس إن الناقلة استخدمت لعرقلة ثلاث سفن بحرية أوكرانية في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي يربط البحر الأسود ببحر أزوف الأصغر، قبالة ساحل القرم في حادثة وقعت في 25 نوفمبر.

وخلال الحادث، فتح خفر السواحل الروس النار واحتجزوا السفن الأوكرانية وأطقمها التي بلغ عدد أفرادها 24 أوكرانيا والذين مازالوا محتجزين في روسيا.

ضمت روسيا إقليم القرم الأوكراني قبل خمس سنوات ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في خطوة تستهدف تحقيق التقارب السياسي مع الغرب.

وقال جهاز الأمن في بيان إن الناقلة كان اسمها "نيما" وقت الحادثة ولكن اسمها تغير فيما بعد إلى "نيكا سبيريت" لـ"إخفاء تورطها في أعمال غير قانونية".