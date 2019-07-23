أوساط اقتصادية ألمانية تحذر رئيس الوزراء البريطاني الجديد من البريكست

برلين- (د ب أ):

حذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا رئيس الوزراء البريطاني المُرتقب، بوريس جونسون، من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانج، الثلاثاء: "التهديدات من لندن بخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي مضرة"، موضحا أنها ستكون ذات عواقب وخيمة مرتدة على بريطانيا نفسها، وأضاف: "هذه الخطوة ستعظم الأضرار التي ظهرت بالفعل في الاقتصاد".

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية، هولجر بينجمان، إن انتخاب "المتشدد والمؤيد للبريكست"، جونسون، يزيد من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالالتزام بقراراته، حتى لا يعرض مصداقيته للخطر.

وقال: "ورغم ذلك يتعين التوصل لاتفاق في بروكسل حول إبقاء إمكانية تمديد مهلة الخروح وفقا لشروط سليمة، إذا كان هذا هو السبيل لتجنب خروج غير منظم".

ويعتزم جونسون إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاقية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وكانت سلفته، تيريزا ماي، أخفقت في الحصول على موافقة برلمان بلادها بشأن هذه الاتفاقية ثلاث مرات. وفي المقابل يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على الاتفاقية. ويعتزم جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، إن البريكست أصبح عبئا كبيرا الآن على الاقتصاد الألماني، وقال: "الحكومة البريطانية الجديدة لا يزال أمامها فرصة للحد من العواقب السلبية للبريكست على الاقتصاد على ضفتي القنال. الشركات تحتاج في النهاية إلى خارطة طريق واضحة".

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، لانج، إن الاقتصاد بحاجة الآن بشدة إلى حكومة في بريطانيا تتخذ قرارات قابلة للتنفيذ، مضيفا أنه يتعين على جونسون العمل على ضمان مرحلة انتقالية منظمة.

وأُعلِن اليوم، الثلاثاء، فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.