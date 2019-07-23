رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تزور بولندا الخميس المقبل

وارسو- (د ب أ):

أعلن مسؤولون بالحكومة البولندية، الثلاثاء، أن رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين سوف تزور وارسو يوم الخميس، لمناقشة برنامج والمفوضية الجديدة وتشكيلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، لشبكة بولسات نيوز" هذه الزيارة سوف تجرى الخميس المقبل".

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي، إن المناقشات سوف تتطرق لتشكيل المفوضية الأوروبية الجديد وأجندتها السياسية ، بالإضافة إلى الحقيبة التي سوف يتولاها المفوض البولندي.

وأضاف: "بولندا طرحت عدة فقرات أساسية في الأجندة الاستراتيجية للمفوضية الأوروبية تعد مهمة للغاية لنا، وتتعلق بالموازنة متعددة الأعوام للسبعة أعوام المقبلة، وتحول عادل للطاقة" وصناعة ابتكارية.

وأوضح "سوف نتحدث في هذه الأمور، وكذلك أيضا في مسائل شخصية".

ويبدو أن بولندا على علم أنه أثناء تقديمها لمرشحها لمنصب مفوض أوروبي ربما تواجه معركة حامية الوطيس للحصول على تأييد من البرلمان الأوروبي بشأن الاشتباكات المتكررة لبولندا مع الاتحاد الأوروبي ، بما فى ذلك اشتباك حول حكم القانون.

وقال رئيس الوزراء " بالطبع نحن نأخذ كل الأمور في الاعتبار، ولكن بصورة أساسية هو قرار سيادي للدولة أن تقدم مرشحيها للمفوضية الأوروبية تمشيا مع المعاهدات".

وأوضح مولر أن بولندا مهتمة بتولي حقيبة مهمة في المفوضية، مشيرا إلى مجالات مثل " الشؤون الاقتصادية والطاقة والسوق الحرة وتوسيع المنافسة بالإضافة إلى النقل والزراعة".

ورفض مولر مناقشة مرشح بولندا للمفوضية الأوروبية، مشيرا إلى أنه أولا يجب تحديد الحقيبة التي سوف تتولاها بولندا.