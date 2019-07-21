قطر تصرف مساعدات مالية لعائلات في قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

بدأت اليوم الأحد إجراءات صرف مساعدات مالية مقدمة من دولة قطر لعائلات فقيرة في قطاع غزة ضمن تفاهمات لتعزيز التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بدء صرف مساعدات نقدية لصالح 60 ألف عائلة في قطاع غزة بواقع مئة دولار أمريكي لكل عائلة.

واصطف المئات أمام مكاتب البريد المحلية في غزة لاستلام المبالغ المالية التي يتم صرفها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حركة حماس في غزة.

وهذه هي المرة السادسة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ مئة دولار لآلاف العائلات الفقيرة في قطاع غزة الذي يعاني معدلات قياسية من الفقر والبطالة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاما.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستدعت تدخلات متكررة من الوسطاء لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.