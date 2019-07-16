البنتاجون: انجراف تركيا بعيدا عن أمريكا "مثير للإحباط"

واشنطن - (د ب أ)

قال مارك اسبر المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه شعر بالإحباط لرؤية تركيا تنجرف بعيدا عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في السنوات الأخيرة ، وحذر أنقرة مجددًا من شراء نظام الصواريخ الروسية إس 400.

وقال إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "من المحبط للغاية أن نرى كيف انجرفوا على مدى السنوات القليلة الماضية" ، في إشارة إلى أن تركيا كانت جزءًا من التحالف الغربي منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف إسبر: "قرارهم بشأن إس 400 قرار خاطئ ومخيب للآمال".

وبدأت تركيا في استلام مكونات نظام صواريخ إس 400 الأسبوع الماضي.

وأكد المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي أنه لا يمكن لتركيا أن تكون جزءا من برنامج الطائرات المقاتلة طراز إف 35 ولديها نظام صواريخ إس 400 الروسية.

وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالفعل في إبعاد تركيا من البرنامج، مع تحرك الكونجرس نحو منع بيع الطائرة إلى أنقرة.

ويذكر أن تركيا كانت تعتزم شراء حوالي 100 طائرة.

وقال إسبر :"يمكنك امتلاك نظام إس 400 أو الطائرة إف 35 ... ولكن لا يمكنك امتلاك الاثنين معا ، مضيفًا أن النظام الروسي "سيقوض" الطائرة النفاثة.