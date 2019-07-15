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مباحثات بين السعودية وروسيا حول تعاون حجمه 30 مليون دولار

06:24 م الإثنين 15 يوليو 2019
مباحثات بين السعودية وروسيا حول تعاون حجمه 30 مليون دولار

ولي العهد السعودي والرئيس الروسي في قمة العشرين

موسكو - (أ ش أ)

تتطلع المملكة العربية السعودية لإطلاق بضعة أقمار اصطناعية صغيرة على متن صاروخ روسي، وتبلغ تكلفة إيصال الأقمار 30 مليون دولار.

وجاء في بروتوكول اجتماع اللجنة الحكومية الروسية - السعودية،اليوم الاثنين،وحصلت وكالة "سبوتينك" الروسية على نسخة منه: "مشروع تنظيم إطلاق تجاري للأقمار الصناعية الفضائية الصغيرة إلى مدار أرضي منخفض بمساعدة مركبات الإطلاق الروسية".

وأشارت الوثيقة إلى أن تكلفة خدمات الإيصال على متن صاروخ روسي تقدر بمبلغ 30 مليون دولار، كما تجري موسكو والرياض مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء.

وفي سياق آخر ، اقترحت روسيا على المملكة العربية السعودية، نشر محطات أرضية تابعة للنظام العالمي للملاحة بالأقمار الاصطناعية الروسية "جلوناس" على أراضيها.

وجاء في نص البروتوكول الختامي لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية-السعودية،"أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن المجالات المستقبلية والمنفعة المتبادلة للأنشطة الفضائية الثنائية: الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتركيب المحطات الأرضية جلوناس في المملكة العربية السعودية".

ويذكر أن جلوناس هو نظام روسي للملاحة بالأقمار الاصطناعية مبني على أساس نظام الإشارات المغناطيسية، يدار بواسطة قوات الفضاء الروسية لحساب الحكومة الروسية، وهو نظام بديل ومكمل لنظام التموضع العالمي الأمريكي، ونظام البوصلة الذي تقدمه الصين، وكذلك نظام جاليليو الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي، والنظام الهندي الإقليمي للملاحة بالأقمار الصناعية.

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السعودية أقمار اصطناعية صاروخ روسي روسيا

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