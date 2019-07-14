برلمانيون ليبيون بالقاهرة لبحث ترتيبات توحيد البرلمان

القاهرة - مصراوي:

بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي بالوصول إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، من أجل توحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي - بحسب العربية.

ويمثل النواب الذين سيشاركون في الاجتماع كافة التيارات السياسية داخل ليبيا.

وسيلتقي النواب، على مدار الأيام الثلاثة القادمة، بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية في ليبيا.

ويضم اجتماع القاهرة نواباً ليبيين مؤيدين ورافضين لعملية الجيش الوطني الليبي لاستعادة طرابلس. وتقوم المساعي المصرية على عقد جلسة تجمع مؤيدي عملية الجيش بطرابلس ورافضيها، بإشراف اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.

وتتكون اللجنة المصرية من أعضاء من الخارجية المصرية والمخابرات والجيش.

وعقد البرلمان الليبي، ومقره طبرق في شرق البلاد، منذ انتخابه في 2014، أولى جلساته منتصف أبريل الماضي في موقعه الجديد في بنغازي، في الشرق الليبي.

وكما حال ليبيا برمّتها، ينقسم النواب بين مؤيدين للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، منهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وآخرين مناوئين يقاطعون الجلسات البرلمانية.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان، لكن ليس بحكومة عبدالله الثني، المنبثقة من هذا البرلمان.