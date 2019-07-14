سياسي بارز في اتحاد ميركل يدعو إلى تمديد مشاركة الجيش الألماني في مكافحة داعش

برلين - (د ب أ):

دعا المتحدث باسم شؤون الدفاع بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمواصلة مشاركة السلاح الجوي الألماني في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق.

وقال هنينج أوته لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين على ألمانيا مواصلة مشاركتها عسكريا في سورية"، مؤكدا أن المشاركة الألمانية مهمة ومجدية.

وتابع السياسي الألماني البارز: "سيقوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعمل سيء لألمانيا، إذا استمر في إعاقة التمديد"، وأكد أن أي إنهاء للمهمة سيكون "إهمالا وغير موثوق فيه وغير مسؤول ولذلك سيكون خاطئا".

يذكر أن ساسة الاتحاد المسيحي دعوا أكثر من مرة لتمديد المهمة، إلا أن هناك معارضة شديدة لذلك في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وكان الرئيس بالنيابة للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيش أكد مؤخرا مطلب إنهاء جاهزية طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنيدو" وكذلك طائرة التزود بالوقود لطائرات التحالف الدولي ضد "داعش" حتى يوم 31 أكتوبر القادم.

يشار إلى أن الطائرات الألمانية المشاركة في المهمة تعمل من قاعدة عسكرية في الأردن.

ومن المقرر في الأساس أن تنهي هذه الطائرات مهمتها في نهاية شهري أكتوبر القادم، ولكن عند زيارة وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس للعراق مطلع يونيو الماضي، أعلن أنه يمكن أن تكون الحكومة الاتحادية مستعدة حاليا للتمديد.

ويظل القرار النهائي في هذا الشأن في قبضة البرلمان الألماني "بوندستاج" الذي سيتفاوض حول الأمر في سبتمبر القادم.