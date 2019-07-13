تأجيل اجتماع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير

الخرطوم - (د ب أ):

أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل الاجتماع الذي كان مُقرراً مساء اليوم السبت بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة إلى غد الأحد، حسبما أفاد موقع باج نيوز الإخباري السوداني.

وأوضح ولد لبات أن التأجيل تم بطلب من الطرفين لمزيد من التشاور ومزيد من التحضير.

وكان يفترض أن تستكمل قوى الحرية التغيير والمجلس الانتقالي مساء اليوم بفندق "كورنثيا" بالخرطوم ، الحوار لحل النقاط الخلافية العالقة بينهما، والتي عطلت التوصل للصيغة النهائية للاتفاق.

يذكر أن من أهم النقاط الخلافية ما يتعلق بالمجلس السيادي إلى جانب مطالبة قوى التغيير بتكوين البرلمان في فترة تمتد بين خمسة وأربعين يوماً وثلاثة أشهر، بينما طالب الطرف الآخر بأفضلية عدم تحديد قيد زمني.

وتزامن تأجيل الاجتماع مع خروج مواكب سلمية باسم "العدالة أولا" في كل أنحاء السودان وفاء لأرواح مَنْ سقطوا في أحداثِ فضّ الاعتصام أمام مقرِ قيادة الجيش بالخرطوم.