  • عاجل:بيان رسمي من الحكومة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 48 قتيلاً ومصابًا

    04:50 م الخميس 11 يوليه 2019
    ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة عفرين السورية إلى 48 قتيلاً ومصابًا

    انفجار - ارشيفية

    دمشق- (أ ش أ):

    أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي البلاد إلى 48 قتيلاً ومصابًا.

    وأفاد المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم ـ بأن انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان على الأقل و4 مقاتلين موالين لأنقرة، إضافة إلى مقتل شخص آخر لم يعرف هويته بعد.

    وأشار المرصد السوري إلى إصابة 35 آخرين بجروح متفاوتة في انفجار مدينة عفرين، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.

    يذكر أن مدينة عفرين تقع شمال حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما قامت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا بشن هجوم للسيطرة على المدينة و المنطقة الريفية المحيطة بها.

    هذا المحتوى من

    انفجار مدينة عفرين ضحايا انفجار مدينة عفرين سوريا الحرب السورية سيارة مفخخة

    الخبر التالى:

    إخلاء مسجدين في مدينة ميونخ الألمانية بعد تلقي تهديدات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان