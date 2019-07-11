إخلاء مسجدين في مدينة ميونخ الألمانية بعد تلقي تهديدات

ميونخ- (د ب أ):

قامت الشرطة الألمانية بإخلاء مسجدين في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلهما.

وقالت الشرطة إن "رسالتين بالبريد الإلكتروني حملتا نفس مضمون التهديد وجهتا " ظهر اليوم الخميس إلى المسجدين الكائنين بحيي باسينج وفرايمان بالمدينة.

وأعلنت الشرطة وجود درجة عالية من الخطورة في الموقعين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.

وقالت متحدثة باسم الشرطة بعد نهاية مهمة تفتيش المسجدين إنهم لم يعثروا على شئ.

وشهدت الأشهر الأخيرة تكرار عمليات تهديد بوجود قنابل في مبان عامة ثبت أنها جميعا لم تكن حقيقية.