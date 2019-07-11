  • عاجل:بيان رسمي من الحكومة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    إخلاء مسجدين في مدينة ميونخ الألمانية بعد تلقي تهديدات

    04:53 م الخميس 11 يوليو 2019
    إخلاء مسجدين في مدينة ميونخ الألمانية بعد تلقي تهديدات

    الشرطة الألمانية

    ميونخ- (د ب أ):

    قامت الشرطة الألمانية بإخلاء مسجدين في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخلهما.

    وقالت الشرطة إن "رسالتين بالبريد الإلكتروني حملتا نفس مضمون التهديد وجهتا " ظهر اليوم الخميس إلى المسجدين الكائنين بحيي باسينج وفرايمان بالمدينة.

    وأعلنت الشرطة وجود درجة عالية من الخطورة في الموقعين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى.

    وقالت متحدثة باسم الشرطة بعد نهاية مهمة تفتيش المسجدين إنهم لم يعثروا على شئ.

    وشهدت الأشهر الأخيرة تكرار عمليات تهديد بوجود قنابل في مبان عامة ثبت أنها جميعا لم تكن حقيقية.

    الشرطة الألمانية مدينة ميونخ ألمانيا قنابل

    الخبر التالى:

    المبعوث الأممي إلى اليمن: أسعى لإنهاء الحرب في اليمن وليس إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان